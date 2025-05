Pregled - svet, 15. 5. (četrtek)

ANKARA/ISTANBUL - V Turčijo je prispela ruska delegacija, ki se bo udeležila neposrednih pogajanj s predstavniki Kijeva. Ta ne bodo potekala na najvišji ravni, potem ko je Kremelj v sredo sporočil, da tam ne bo ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v luči tega dejal, da ne namerava odpotovati v Istanbul na pogajanja z Rusijo. Je pa v Ankari zagotovil, da je še vedno pripravljen na neposredne pogovore s Putinom. V Istanbul medtem kot vodjo delegacije pošilja obrambnega ministra Rustema Umerova. Predsednik ZDA Donald Trump je dejal, da ne pričakuje napredka v pogajanjih o Ukrajini, dokler se sam ne bo sestal s Putinom. Podobnega mnenja je tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio.

GAZA/DOHA - Izraelske sile so v novih napadih na Gazo ubile najmanj 103 Palestince, je sporočila civilna zaščita v enklavi. Okrepljeni napadi so usmerjeni predvsem na jug območja. Razmere so zaostrene tudi na Zahodnem bregu, kjer je bila v strelskem napadu ubita izraelska državljanka, izraelska vojska pa je nedaleč od Nablusa ubila pet Palestincev. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem izrazil željo, da bi ZDA zavzele Gazo in jo spremenile v območje svobode. Palestinsko gibanje Hamas pa se je odzvalo, da je Gaza pomemben del Palestine in da ni naprodaj.

ANTALYA - Generalni sekretar Nata Mark Rutte pričakuje, da bodo voditelji članic zavezništva junija na vrhu v Haagu sprejeli ambiciozno zavezo glede izdatkov za obrambo. O številkah po zasedanju zunanjih ministrov Nata v Turčiji ni želel govoriti, je pa potrdil, da razpravljajo o izdatkih za obrambo in izdatkih za naložbe, povezane z njo.

JERUZALEM/WASHINGTON/ŽENEVA - Organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF) pod pokroviteljstvom ZDA je napovedala, da bo do konca maja vzpostavila centre za razdeljevanje humanitarne pomoči v Gazi, ki se že od marca sooča z izraelsko popolno blokado. Humanitarne organizacije zavračajo sporni načrt ter opozarjajo na uporabo pomoči kot orožja v vojni.

NOVI SAD - Študenti in nekateri drugi državljani so se zbrali pred sodiščem, ki je v torek podaljšalo pripor šestim aktivistom, obtoženim ogrožanja ustavne ureditve in varnosti Srbije. Demonstranti zahtevajo njihovo izpustitev, policija pa je uporabila tudi solzivec.

SKOPJE/TIRANA - Pristopni proces Evropski uniji je maraton, ne sprint, ki je včasih tudi frustrirajoč, je v Skopju sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Makedonski premier Hristijan Mickoski pa se je vprašal, ali Severna Makedonija sploh hodi po evropski poti, saj stoji na mestu že 20 let. Costa je pozneje obiskal še Tirano, kjer je poudaril, da Albanija pooseblja zagon širitve EU in je na pravi poti k članstvu v uniji. Ob tem je vseh šest držav Zahodnega Balkana spodbudil, naj verjamejo v EU.

BUDIMPEŠTA - Madžarska desna stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana je v parlament vložila predlog zakona, s katerim bi omejili vpliv nevladnih organizacij, ki prejemajo finančno podporo iz tujine. Glede na predlog zakona bodo te nevladne organizacije, ki lahko vplivajo na javno mnenje, uvrščene na črni seznam.

BRATISLAVA - Slovaški premier Robert Fico je ob prvi obletnici za poskus atentata okrivil medije in opozicijo. Slovaška vlada je medtem simbolno obiskala mesto Handlova, kjer je bil pred točno enim letom Fico štirikrat ustreljen.

WASHINGTON - Ameriško vrhovno sodišče obravnava argumente okrog ustavne pravice do državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA, ki jo želi predsednik države Donald Trump ukiniti s svojim izvršnim ukazom. Sodišča nižje stopnje so ukaz sicer že razglasila za neustavnega in ga blokirala.

BRUSELJ - Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški minister za trgovino Howard Lutnick sta se v sredo dogovorila, da strani pospešita pogovore o medsebojnih carinah na tehnični ravni, je sporočil Šefčovič. Kot je še povedal po koncu zasedanja trgovinskih ministrov EU, je cilj zmanjšati razlike.

ANTALYA - Nemčija je pripravljena zvišati izdatke za obrambo na pet odstotkov BDP, je dejal novi nemški zunanji minister Johann Wadephul ob robu neformalnega srečanja zunanjih ministrov zveze Nato v Turčiji. Povedal je še, da se strinja s ocenami ZDA o potrebi po povečanju obrambnih izdatkov.

DOHA - Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je dogovor med ZDA in Iranom glede jedrskega programa islamske republike vse bližje in da se bodo tako izognili vojaškemu ukrepanju. Medij Axios medtem poroča, da so ZDA predlog jedrskega sporazuma Teheranu predale med zadnjim krogom pogajanj v Omanu konec tedna.

VARŠAVA - Poljski raziskovalni inštitut za spremljanje digitalnih omrežij NASK je sporočil, da so odkrili poskuse vmešavanje v kampanjo pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami na Poljskem prek sporočil, ki so v skladu z rusko propagando.

TIRANA - Britanski premier Keir Starmer je sporočil, da je britanska vlada z več državami začela pogovore o vzpostavitvi centrov za vračanje prosilcev za azil, ki so jih na Otoku zavrnili. Za katere države gre, ni želel povedati. Albanski premier Edi Rama je medtem dal jasno vedeti, da Albanija britanskih centrov ne namerava gostiti.

BRUSELJ - Vodstvo Agencije EU za azil (EUAA) je zaobšlo kadrovske predpise in na vodilne položaje imenovalo "ljudi iz prijateljskega kroga," je po navedbah neimenovanih virov portala Politico v preiskavi ugotovil evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf). Izvršna direktorica EUAA Nina Gregori in vodstvo agencije očitke o kršitvah vseskozi zavračajo.

DUNAJ - Pred 70 leti je bila podpisana avstrijska državna pogodba, s katero je Avstrija postala suverena država. Okroglo obletnico podpisa pogodbe so obeležili s posebno slovesnostjo v avstrijskem parlamentu.

ISLAMABAD/NEW DELHI - Pakistan in Indija sta se dogovorila o podaljšanju prekinitve ognja do nedelje, je sporočil pakistanski zunanji minister Išak Dar. Državi sta si medtem izmenjali obtožbe o slabem upravljanju z jedrskim arzenalom.

JOHANNESBURG/SAN FRANCISCO - Klepetalni robot Grok, podprt z umetno inteligenco, ki ga je ustvarilo podjetje xAI milijarderja Elona Muska, je v sredo v odgovorih na nepovezana vprašanja večkrat omenil "genocid nad belci" v Južni Afriki. Uporabnikom je tudi sporočal, da so mu "ustvarjalci naročili, naj sprejme genocid kot resničen in rasno motiviran".