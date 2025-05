Cene na ravni proizvajalcev v ZDA aprila presenetljivo navzdol

Washington, 15. maja - Cene na ravni proizvajalcev so se v ZDA aprila na mesečni ravni nepričakovano znižale, predvsem zaradi občutno nižjih stroškov storitev. Cene so bile na mesečni ravni nižje za 0,5 odstotka, na medletni pa so bile za 2,4 odstotka višje, kar je nekoliko manj od pričakovanj, je danes objavilo ameriško ministrstvo za delo.