Rast cen na ravni proizvajalcev v ZDA februarja upočasnjena

Washington, 13. marca - Cene na ravni proizvajalcev so se v ZDA februarja na letni ravni povišale za 3,2 odstotka, potem ko so se januarja za 3,7 odstotka. Od januarja letos do februarja se niso spreminjale, potem ko so januarja na mesečni ravni narasle za 0,6 odstotka, je danes poročalo ministrstvo za trgovino ZDA.