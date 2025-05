Tudi celjska bolnišnica z digitočko za pomoč državljanom pri uporabi digitalnih storitev

Celje, 17. maja - V celjski bolnišnici so ta teden kot četrto od petih predvidenih pilotnih okolij vzpostavili digitalno točko zVEM za pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala zVEM. Uporabniki tako lahko na enostaven način pregledajo svoje izvide, recepte, napotnice in termine pregledov ter izdane bolniške liste, so sporočili iz bolnišnice.