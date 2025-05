Mednarodni dan svetlobe letos s poudarkom na inovacijah in družbi

Ljubljana, 16. maja - Danes zaznamujemo mednarodni dan svetlobe, ki se letos osredotoča na pomen svetlobe za inovacije in družbo. Kot so poudarili v Unescu, je svetloba bistvenega pomena za življenje. Njene študije so pripeljale do številnih odmevnih znanstvenih dosežkov, ki so pripomogli k razvoju družbe.