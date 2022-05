16. maj - mednarodni dan svetlobe

Ljubljana, 16. maja - Organizacija ZN Unesco je 16. maj razglasila za mednarodni dan svetlobe, na katerega praznujemo vlogo svetlobe v znanosti, kulturi in umetnosti, izobraževanju in trajnostnem razvoju ter na raznolikih področjih, kot so medicina, komunikacije in energija. Letos bo ob tem dnevu na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko potekala vrsta aktivnosti.