Nezadovoljni kmetje v dialog z vlado

Ljubljana, 15. maja - Kmetijske stanovske organizacije se kljub številnim pobudam, pripombam in pozivom na ključne zakonske predloge počutijo neslišane, zato zahtevajo dialog z vlado. V kabinetu premierja Roberta Goloba so izrazili pripravljenost za dialog, a zaenkrat še ni jasno, kdaj bo prišlo do sestanka. Kmete je na srečanje povabila tudi kmetijska ministrica.