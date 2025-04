Ljubljana, 4. aprila - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS podpira sveženj nove kmetijske zakonodaje, saj da za razvoj in odpornost slovenskega kmetijstva in živilstva potrebujemo sodobno zakonodajo. Zakonodajni predlogi po njeni oceni ne spreminjajo pogojev delovanja kmetijstva in živilstva, ampak vzpostavljajo nekatere potrebne mehanizme.