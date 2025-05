Sodni svet potrdil primernost kandidatov za člane Stalnega arbitražnega sodišča

Ljubljana, 15. maja - Sodni svet je po razgovorih s kandidati za člane Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu ocenil, da so vsi primerni za funkcijo. Izmed petih kandidatov, ki so se prijavili na razpis za tri prosta mesta na sodišču, so kot najprimernejšo izpostavili Veroniko Fikfak. Preostali kandidati so še Matej Avbelj, Ana Stanič, Verica Trstenjak in Jure Vidmar.