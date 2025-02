Objavljen razpis za tri člane haaškega Stalnega arbitražnega sodišča

Ljubljana, 22. februarja - V uradnem listu je bil v petek objavljen razpis za tri prosta mesta članic ali članov Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu za šestletni mandat z začetkom 7. avgusta. Leta 2019 so bili na to funkcijo imenovani trije od štirih članov iz Slovenije, ob Verici Trstenjak še Ana Stanič in Jure Vidmar.