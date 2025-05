V Baslu veliki finale 69. Evrovizije

Basel, 17. maja - V švicarskem Baslu se bo z današnjim finalnim večerom končalo letošnje 69. tekmovanje za pesem Evrovizije. Za zmago in veliki kristalni mikrofon se bo borilo 26 držav, med katerimi pa ni Slovenije. Slovenski predstavnik Klemen Slakonja se s pesmijo How Much Time Do We Have Left v torkovem predizboru namreč ni uspel uvrstiti v finale.