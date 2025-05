Za sobotni evrovizijski finale izbranih še deset držav, tudi Izrael

Basel, 16. maja - Za sobotni evrovizijski finale so v švicarskem Baslu v četrtek zvečer izbrali še deset držav, ki se bodo potegovale za zmago na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. Poslušalci in gledalci so odločili, da se na odru Eurosonga še enkrat predstavijo Armenija, Avstrija, Danska, Finska, Grčija, Izrael, Latvija, Litva, Luksemburg in Malta.