V Društvu Viljem Julijan nadaljujejo zbiranje sredstev za laser za otroke z ognjenimi znamenji

Ljubljana, 15. maja - Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o prirojenih žilnih znamenjih v Društvu Viljem Julijan nadaljujejo zbiralno akcijo za nakup PDL laserja, ki ga otroci z ognjenim znamenjem potrebujejo za zdravljenje. Terapije s PDL laserjem je treba začeti že v zgodnjem otroštvu in jih je treba ponavljati na šest do osem tednov, so sporočili iz društva.