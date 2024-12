Društvo Viljem Julija zbira sredstva za laser za zdravljenje otrok z ognjenim znamenjem

Ljubljana, 2. decembra - V Društvu za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan pripravljajo posebno božično zbiralno akcijo, s katero želijo zbrati 100.000 evrov za nakup laserja za nujno potrebno zdravljenje otrok z ognjenim znamenjem. Ustreznega laserja v Sloveniji ni, zato so se otroci s to boleznijo primorani zdraviti v tujini, so poudarili pri društvu.