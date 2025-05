Ob 20-letnici si Dnevni center Ravne na Koroškem prizadeva tudi za večjo prepoznavnost

Ravne na Koroškem, 15. maja - Dnevni center Ravne na Koroškem, ki izvaja prilagojen program za predšolske otroke ter posebni program vzgoje in izobraževanja, obeležuje 20-letnico delovanja. Na današnji slovesnosti so skupaj z uporabniki, sodelavci, prostovoljci in podporniki predstavili dosežke ter vizijo za prihodnost, del katere je tudi večja prepoznavnost.