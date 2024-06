CUDV Črna s stanovanjskimi enotami tudi v Slovenj Gradcu

Slovenj Gradec, 16. junija - Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem je okviru projekta deinstitucionalizacije vzpostavil stanovanjske enote tudi v Slovenj Gradcu. V dve novi hiši na Ozarah ter dve stanovanji v središču Slovenj Gradca so se uporabniki vselili pred letom dni, pred dnevi pa so še uradno obeležili vselitev.