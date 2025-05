Ljubljanski grad ponovno prizorišče Grajskih dnevov

Ljubljana, 17. maja - Ljubljanska občina je leta 1905 odkupila Ljubljanski grad in tako preprečila njegovo nadaljnje propadanje. V spomin na ta dogodek se danes začenjajo 14. Grajski dnevi. Obiskovalci se bodo lahko udeležili različnih uličnih predstav in žonglerskih nastopov. V nedeljo si bodo lahko brezplačno ogledali vse stalne in občasne razstave.