Na Ljubljanskem gradu razstava animatorke in ilustratorke Milanke Fabjančič

Ljubljana, 14. maja - V Peterokotnem stolpu Ljubljanskega gradu bodo drevi odprli razstavo S svinčnikom do novih svetov Milanke Fabjančič. Predstavlja originalne materiale in proces ustvarjanja njenih kratkih animiranih filmov Liliana in Hobotnica banana mišmaš, ki je na festivalu kratkega filma v avstralski Canberri prejel nagrado za najboljšo režijo animiranega filma.