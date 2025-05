V Velenju 13. medgeneracijski festival Zaplešimo v poletje spominov

Velenje, 16. maja - V Velenju bo danes in v soboto potekal 13. medgeneracijski festival Zaplešimo v poletje spominov, ki bo tudi letos plesno obarvan, tokrat z nostalgijo 80. let prejšnjega stoletja. Na različnih lokacijah v mestu se bo odvijal kulturni, izobraževalni in družabni program, ki bo z glasbo in plesom združil srca in povezal vse generacije.