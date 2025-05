Pregled - šport, 14. 5. (sreda)

LJUBLJANA - Nogometaši Celja so zmagovalci pokala Pivovarne Union. Celjani so v finalu v Stožicah premagali Koper s 4:0 (3:0). Za Celje so gole dosegli Svit Sešlar, Nikita Josifov in dva Aljoša Matko. Celje je v pokalnem finalu predvsem v prvem polčasu povsem nadigralo Koper in dvignilo svojo drugo lovoriko v že enajstem finalu v tem tekmovanju. Nazadnje so Celjani pred tem pokal osvojili v sezoni 2020/21.

MATERA - Danec Mads Pedersen je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Italiji. Član ekipe Lidl-Trek je osvojil že tretjo etapo na dirki, še enkrat je bil najmočnejši v ciljnem sprintu skupine. V tej se je na cilju v Materi nahajal tudi prvi favorit za skupno zmago na dirki, Slovenec Primož Roglič, ki za rožnato majico zdaj zaostaja 17 sekund. V četrtek karavano čaka še tretja zaporedna ravninska etapa. Kolesarji bodo morali med Potenzo in Neapljem premagati 227 km.

SARAJEVO - Košarkarji Ilirije so na tretji finalni tekmi lige Aba 2 v Sarajevu izgubili proti Bosni s 74:88 (10:13, 32:38, 57:63) in osvojili drugo mesto v tem regionalnem tekmovanju. Bosna se je po končni zmagi z 2:1 uvrstila v elitno ligo Aba, Ilirija pa bo igrala kvalifikacije na dve zmagi proti zagrebški Ciboni.

PODČETRTEK - Košarkarji Term Olimia so na drugi tekmi četrtfinala lige OTP banka premagali Kansai Helios z 88:76 (19:13, 45:37, 61:58) in se uvrstili v polfinale, kjer jih čaka Cedevita Olimpija.

LJUBLJANA - Igralke Ljubljane so zmagovalke nogometnega pokala Pivovarne Union. Ljubljančanke so v finalu v Stožicah premagale državnega prvaka Muro Nono z 1:0 (0:0) z golom Katje Turk. Za Ljubljano, ki v prvenstvu zaseda drugo mesto, je to sploh prva lovorika v zgodovini kluba. Sobočanke, ki so pred tem slavile dvakrat, pa so ostale pri 11 pokalnih naslovih.

LJUBLJANA - Slovenski hokejski reprezentant Matic Török bo kariero nadaljeval pri finskem prvoligašu Ilves Tampere, so danes uradno potrdili pri klubu. Kot so zapisali na klubski spletni strani, je Török podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

CLEVELAND - Košarkarji moštva Indiana Pacers so finalisti vzhodne konference v ligi NBA. Ponoči so v Clevelandu tudi z 31 točkami Tyresa Haliburtona za četrto zmago ugnali gostitelje s 114:105. Denver, Vlatko Čančar spet ni igral, pa je izgubil pri Oklahoma Cityju s 105:112 in zdaj zaostaja z 2:3 v zmagah.

DALLAS - Mikael Granlund je dosegel svoj prvi hat trick v končnici v karieri, Jake Oettinger je zaustavil 31 strelov na svoj gol, Dallas Stars pa so v domači dvorani American Airlines Center premagali kanadske goste iz Winnipega s 3:1 in v drugem krogu končnice zahodne konference severnoameriške hokejske lige NHL povedli s 3:1.