V SOS svarijo pred obveščanjem staršev o sindikalnih akcijah v vrtcih

Ljubljana, 5. maja - V Skupnosti občin Slovenije (SOS) navajajo, da nekateri vrtci staršem posredujejo obvestila o pobudi Sviza za ukinitev fleksibilnega normativa. Obrnili so se na Informacijskega pooblaščenca, ki opozarja, da uporaba osebnih podatkov staršev ni dopustna za obveščanje o sindikalnih akcijah, razen če so starši v to privolili, so sporočili.