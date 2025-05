V novem šolskem letu največ prijav v programe srednjega strokovnega izobraževanja

Ljubljana, 14. maja - V novem šolskem letu se je po roku za prenos prijav najmanj kandidatov prijavilo v programe nižjega poklicnega izobraževanja in sicer 842 kandidatov, največ pa v programe srednjega strokovnega izobraževanja 10.071 kandidatov, so danes sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.