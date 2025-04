Za vpis mesta še na vseh vrstah srednješolskih programov

Ljubljana, 9. aprila - Na 26.008 razpisanih prostih mest za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto se je do 2. aprila, ko je potekel rok za prijavo, prijavilo skupaj 23.933 kandidatov. Mesta so na voljo še na vseh vrstah izobraževalnih programov, tudi gimnazijskih, so danes sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.