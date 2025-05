Nekdanja Combsova varovanka na sojenju s hudimi obtožbami proti glasbeniku

New York, 14. maja - Na sodnem procesu v New Yorku proti glasbeniku Seanu Diddyju Combsu je v torek pričala njegova nekdanja varovanka Cassandra "Cassie" Ventura, ki je opisala številne spolne in druge zlorabe ter izbruhe nasilja in ponižanja, ki jih je trpela več let, poročajo ameriški in drugi mediji.