Na sojenju Seanu Diddyju Combsu predvajali posnetek nasilja nad pevko Cassie Ventura

New York, 13. maja - Na newyorškem zveznem sodišču so v ponedeljek potrdili 12 članov porote v sodnem procesu proti glasbeniku Seanu Diddyju Combsu. Uvodna nagovora sta imela tožilstvo in obramba, zaslišali so tudi prvi priči, poročajo ameriški mediji. Danes bo na klopi za priče tudi nekdanja Combsova varovanka, pevka Cassie Ventura.