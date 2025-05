Pregled - šport, 13. 5. (torek)

LECCE - Primož Roglič uspešno nadaljuje nastope na 108. izvedbi dirke po Italiji. Roglič je na letečem cilju v Ostuniju zasedel tretje mesto ter tako pridobil dve bonifikacijski sekundi v primerjavi s tekmeci za končno zmago. Za vodilnim Maksom Pedersenom po novem zaostaja sedem sekund. V množičnem sprintu glavnine je po 189 km dolgi etapi s ciljem v Lecceju slavil 23-letni Nizozemec Casper van Uden.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so tudi na drugi tekmi premagali GGD Šenčur (93:75) in se prvi veselijo uvrstitve v polfinale državnega prvenstva v košarki. Krka je doživela visok poraz proti kranjski ekipi ECE Triglav (71:56), ekipi sta zdaj izenačeni.

STOCKHOLM - Slovenska hokejska reprezentanca je v tretji tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine doživela tretji poraz. V Stockholmu je v predtekmovalni skupini A klonila proti Latviji z 2:5. Slovenija je na prvih dveh tekmah doživela poraza s Kanado z 0:4 in Slovaško z 1:3. Po treh krogih je Slovenija tako še vedno pri ničli na lestvici in na zadnjem mestu. Na SP jo čakajo še štiri tekme; 15. maja proti Finski, 16. maja proti gostiteljici Švedski in za konec 18. in 19. maja še proti Avstriji in Franciji.

DOHA - Košarkarji Slovenije bodo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027, ki ga bo gostil Katar, igrali v skupini H skupaj s Češko, Estonijo in Švedsko. Prvo tekmo bodo igrali konec novembra letos doma proti Estoniji. Na svetovnem prvenstvu v Dohi od 27. avgusta do 12. septembra 2027 bo iz Evrope nastopilo dvanajst reprezentanc. Po tri najboljše iz vsake od štirih skupin drugega dela.

LJUBLJANA - Prenova zelenice na osrednjem stadionu v Stožicah bo stala 1,8 milijona evrov, poroča časnik Dnevnik. Dela, ki jih bo izvedla družba VBT iz Mengša, se bodo začela 25. maja, končala pa do konca junija. Zelenica je bila sanirana že večkrat. Marca lani za več kot 350.000 evrov, minulo zimo pa še 260.000 evrov. Šport Ljubljana je poleti 2018 v celoti zamenjal zelenico, za kar je odštel 551.000 evrov.

KOPER - Koprska dvorana Bonifika bo od četrtka do nedelje v znamenju športne gimnastike. Domača vrsta se bo na svetovnem izzivu, zadnji veliki tekmi pred evropskim prvenstvom, predstavila s številčno postavo na čelu z obema skupnima zmagovalkama svetovnega pokala, Tejo Belak na preskoku in Lucijo Hribar na dvovišinski bradlji. Tekmovanje se bo s kvalifikacijami začelo v četrtek in petek, vrhunec pa sledi v soboto in nedeljo, ko so na sporedu finali po orodjih najboljše osmerice.