Pregled - svet, 13. 5. (torek)

RIJAD - Ameriški predsednik Donald Trump je v Savdski Arabiji začel svoj prvi uradni obisk v tujini po nastopu drugega mandata. Savdska Arabija se je po njegovih navedbah zavezala naložbam v ZDA v višini 600 milijard dolarjev. Med napovedanimi posli je tudi nakup ameriškega orožja v vrednosti 142 milijard dolarjev. Trump je prav tako napovedal, da bodo ZDA odpravile sankcije proti Siriji. V Damasku so njegovo odločitev pozdravili.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v četrtek v Istanbulu pripravljen pogovarjati zgolj z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Če Putina ne bo, bo to po mnenju Kijeva znak, da Moskva ni pripravljena končati vojne. Zelenski meni, da bi Putina v udeležbo na srečanju lahko prepričalo dejstvo, da bi na njem sodeloval ameriški predsednik Donald Trump. Slednji je sicer nakazal, da ga v Istanbul bržkone ne bo, potem ko je napovedal, da bo v Turčijo odpotovala delegacija z zunanjim ministrom Marcom Rubiem na čelu. Kremelj se glede udeležbe še ni izjasnil, naj pa bi se pripravljali na pogovore. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je medtem izrazila mnenje, da se Putin ne bo udeležil pogovorov v četrtek.

BEOGRAD/SARAJEVO - Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je v Beogradu ob začetku turneje po Zahodnem Balkanu pozval Srbijo k izvajanju reform ter uskladitvi zunanje in varnostne politike z EU, potem ko se je srbski predsednik Aleksandar Vučić kljub svarilom Bruslja v petek v Moskvi udeležil vojaške parade ob dnevu zmage. Vučić je medtem izrazil predanost evropski integraciji, a poudaril, da kot predsednik Srbije služi samo srbskemu narodu. Costa je nato odpotoval tudi v Sarajevo, kjer je izrazil zaskrbljenost zaradi nedavnih dogodkov v Republiki Srbski ter odcepitvene retorike in dejanj predstavnikov oblasti te entitete BiH.

TEL AVIV/GAZA - Izraelska vojska bo v prihodnjih dneh palestinsko islamistično gibanje Hamas v Gazi napadla s polno močjo, je povedal premier Izraela Benjamin Netanjahu. Ob tem je dodal, da vojne ne bo ustavil, vlada pa da išče države, kamor bi iz razdejane enklave odšli prebivalci. Izraelska vojska je medtem po kratkem premoru, ki je v ponedeljek omogočil predajo izraelskega vojaka z ameriškim državljanstvom, ki je bil med zajetimi talci, nadaljevala napade na območje Gaze.

BRUSELJ - Srbski študenti, ki so se 25. aprila podali na štafetni ultramaraton proti Bruslju, so v ponedeljek zvečer prispeli na cilj. Na sprejemu v bližini institucij EU jih je pričakalo nekaj sto ljudi, med njimi nekaj evroposlancev. V prihodnjih dneh načrtujejo srečanja s člani Evropskega parlamenta. Ultramaraton je po kolesarjenju do Strasbourga druga akcija srbskih študentov, s katero želijo Evropsko unijo opozoriti na razmere v Srbiji in svoje zahteve.

BRUSELJ - Finančni ministri držav članic EU so razpravljali o financiranju krepitve obrambnih zmogljivosti. Posvetili so se predvsem predlogu za vzpostavitev novega, 150 milijard evrov vrednega finančnega instrumenta unije za skupno naročanje vojaške opreme.

PEKING - Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu gostil srečanje z voditelji in predstavniki držav Latinske Amerike in Karibov, na katerem se je zavzel za okrepitev vezi. Obljubil je nekaj več kot devet milijard dolarjev posojil regiji, ki se uvrščajo v niz pobud za poglobitev sodelovanja. Obenem je bil, ne da bi neposredno omenil ZDA, kritičen do nadlegovanja v obliki carinskih ali trgovinskih vojn. Države je pozval še, naj se uprejo zunanjemu vmešavanju.

MONTREAL/MELBOURNE - Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) pod okriljem ZN je v ponedeljek odločila, da je Rusija po mednarodnem pravu odgovorna za sestrelitev letala družbe Malaysia Airlines nad Ukrajino leta 2014. Po navedbah ICAO je to prvič v zgodovini, da je svet agencije odločal o utemeljenosti spora med državami članicami. Odločitev so pozdravile Ukrajina ter Avstralija in Nizozemska, državi z največ smrtnimi žrtvami v tragediji. V Moskvi so medtem znova zavrnili krivdo.

ŽENEVA - Zaradi konfliktov, naravnih katastrof in podnebnih sprememb je bilo po svetu lani notranje razseljenih rekordnih 83,4 milijona ljudi, so sporočili iz nevladne organizacije Center za spremljaje notranje razseljenih (IDMC). Število notranje razseljenih narašča že zadnjih nekaj let, še pred šestimi leti jih je bilo za več kot polovico manj.

TIRANA - Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Albaniji so prepričljivo zmagali socialisti premierja Edija Rame. Po podatkih volilne komisije so po 95 odstotkih preštetih glasov prejeli 52 odstotkov, kar pomeni, da bo Rama zelo verjetno že četrtič zaporedoma premier. Desno opozicijsko zavezništvo je prejelo 34 odstotkov glasov.

ZAGREB - Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je v ponedeljek vložil obtožnico proti trojici državljanov BiH zaradi preprodaje drog in orožja, s čimer so skupno zaslužili najmanj 400.000 evrov. Skupino naj bi vodil tudi slovenskim organom dobro znani Dino Muzaferović - Cezar.

ANKARA/TEHERAN - Vodja in ustanovitelj Delavske stranke Kurdistana (PKK) Abdullah Öcalan je dan po napovedi razpustitve PKK pozdravil to odločitev. Iz prokurdske Ljudske stranke za enakost in demokracijo (DEM) so ob tem sporočili, da zdaj pričakujejo konkretne korake turške vlade, vključno z izpustitvijo političnih zapornikov.

WASHINGTON - ZDA so v ponedeljek sprejele skupino belopoltih prebežnikov iz Južne Afrike, ki naj bi bili žrtve rasne diskriminacije. Obenem je vlada predsednika Donalda Trumpa napovedala ukinitev statusa zaščite skoraj 12.000 beguncem iz Afganistana, ki jih nameravajo julija izgnati v domovino.

BRUSELJ - Generalni sekretar Nata Mark Rutte pred junijskim vrhom zavezništva v Haagu predlaga širše razumevanje obrambnih izdatkov, tako da bi države pet odstotkov BDP za obrambo dosegle z 1,5 odstotki naložb v rabo na področju varnosti. Veleposlanik ZDA pri Natu Matthew Whitaker, ki od zaveznic terjajo višanje izdatkov, je nakazal naklonjenost tej ideji.

WASHINGTON - Ameriška vojska je za letalske prevoze migrantov v Guantanamo na Kubo od 20. januarja do 8. aprila porabila 21 milijonov dolarjev, so v ponedeljek sporočili kongresni demokrati. V Guantanamu, kamor so nekoč zapirali osumljene teroriste, ostaja le še 32 migrantov.

PARIZ - Sodišče v Parizu je francoskemu filmskemu igralcu Gerardu Depardieuju izreklo 18-mesečno pogojno kazen zaradi spolnega napada na dve ženski med snemanjem filma leta 2021. Sodišče je tudi odredilo vpis slavnega igralca v register spolnih prestopnikov. Igralčeva obramba je že napovedala pritožbo.

RIM - Prva knjiga o papežu Leonu XIV. bo v Italiji izšla 20. maja. Avtor knjige je poznavalec Vatikana Saverio Gaeta, ki se v njej posveča preteklosti nekdanjega kardinala Roberta Francisa Prevosta in s kakšnimi izzivi se bo soočal kot papež.

CANNES - V Cannesu na jugu Francije se začenja 78. mednarodni filmski festival. Več kot 350 posameznikov iz sveta filma, med njimi tudi hollywoodski zvezdniki, je pred začetkom festivala obsodilo genocid v Gazi. V odprtem pismu na pobudo več propalestinskih aktivističnih skupin so zapisali, da ne morejo molčati.

BASEL - V švicarskem Baslu bo nocoj potekal prvi predizbor na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. Za vstop v sobotni finale se bo potegovalo 15 izvajalcev, med njimi tudi Klemen Slakonja, ki bo v imenu Slovenije z balado How Much Time Do We Have Left nastopil tretji po vrsti.