Kurdi po napovedi razpustitve PKK pričakujejo konkretne korake Ankare

Ankara/Teheran, 13. maja - Vodja in ustanovitelj Delavske stranke Kurdistana (PKK) Abdullah Öcalan je danes, dan po napovedi razpustitve PKK, pozdravil to odločitev. Iz prokurdske Ljudske stranke za enakost in demokracijo (DEM) so ob tem sporočili, da zdaj pričakujejo konkretne korake turške vlade, vključno z izpustitvijo političnih zapornikov.