Turčija pozdravlja napoved razpustitve PKK

Ankara/New York/Bagdad, 12. maja - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je današnjo napoved Delavske stranke Kurdistana (PKK) o samorazpustitvi in koncu oboroženega boja pozdravil kot "pomembno odločitev za ohranjanje miru in bratstva". Odločitev je ob tem pozdravil generalni sekretar ZN Antonio Guterres, pozitivni odzivi pa prihajajo tudi iz Sirije, Jordanije, Iraka in EU.