Ob evropskem dnevu kožnega melanoma opozorila o zaščiti pred soncem

Ljubljana, 14. maja - Melanom je vrsta kožnega raka, ki nastane iz pigmentnih celic in je najbolj agresivna oblika kožnega raka, so ob evropskem dnevu kožnega melanoma opozorili v Nacionalnem društvu bolnikov z melanomom. Ustrezna zaščita pred soncem in zgodnje odkrivanje raka sta po njihovih navedbah ključnega pomena pri boju s kožnim melanomom.