V boju proti kožnemu melanomu ključna zaščita pred soncem in zgodnje odkrivanje

Ljubljana, 13. maja - Kožni melanom je v Sloveniji šesti najpogostejši rak, za katerim zboli približno 1400 ljudi na leto, približno 130 pa jih umre, so na današnji novinarski konferenci pojasnili strokovnjaki. Še posebej so poudarili pomen zaščite pred ultravijoličnim (UV) sevanjem in pozornosti na nenavadne kožne spremembe, saj je zgodnje odkrivanje raka ključno.