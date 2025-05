Britanska brezposelnost najvišja v več letih

London, 13. maja - Stopnja brezposelnosti v Veliki Britaniji je po danes objavljenih uradnih statističnih podatkih v prvih treh mesecih letos dosegla 4,5 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več kot v obdobju od decembra do februarja in največ po avgustu 2021. To po besedah analitikov potrjuje, da se britanski trg dela ob širših gospodarskih izzivih ohlaja.