Bank of England znižala ključno obrestno mero

London, 8. maja - Britanska centralna banka Bank of England je danes znižala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na 4,25 odstotka. Za to se je odločila zaradi negativnih učinkov ameriških carin na britansko gospodarstvo. Hkrati je nepričakovano izboljšala napoved rasti britanskega BDP v letošnjem letu, in sicer za 0,25 odstotne točke na en odstotek.