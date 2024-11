Kratkemu filmu Hobotnica banana mišmaš v Avstraliji nagrada za najboljšo režijo

Ljubljana, 26. novembra - Kratki animirani film Hobotnica banana mišmaš, drugi avtorski film režiserke in animatorke Milanke Fabjančič, je na 29. festivalu kratkega filma v avstralski Canberri prejel nagrado za najboljšo režijo animiranega filma, so danes sporočili iz Zavoda ZVVIKS in Slovenskega filmskega centra.