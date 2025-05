V srditih bojih po uradnem koncu vojne na Koroškem številne žrtve na obeh straneh

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec, 14. maja - Medtem ko so po Evropi že od 8. maja 1945 slavili zmago nad fašizmom in nacizmom, so - ob umikanju okupacijskih in kvizlinških enot proti severu - na Koroškem zadnji srditi spopadi vojne na evropskih tleh potekali še vse do 15. maja. Pogled na bojišče na Poljani je bil strahoten, se pripovedovanja prič spominja zgodovinar Marjan Linasi.