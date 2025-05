Minister Sajovic ob dnevu zmage spomnil na pomen miru

Ljubljana, 9. maja - Dneva zmage ne bi bilo brez partizanov, predhodnikov Slovenskega vojske (SV), je za medije na prireditvi V službi domovine danes dejal minister za obrambo Borut Sajovic. Želi si, da ne bi bilo "nikdar in nikoli treba nič več osvobajati, nikamor več vkorakati, nič braniti". Hkrati je poudaril, da so in bodo, če bo treba, na grožnje pripravljeni.