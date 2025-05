Xi na srečanju z voditelji latinskoameriških držav proti zunanjemu vmešavanju

Peking, 13. maja - Kitajski predsednik Xi Jinping v Pekingu gosti srečanje z voditelji in predstavniki držav Latinske Amerike in Karibov, na katerem se je zavzel za okrepitev vezi. Obenem je bil, ne da bi omenil ZDA, kritičen do nadlegovanja v obliki carinskih ali trgovinskih vojn. Države je pozval še, naj se uprejo zunanjemu vmešavanju.