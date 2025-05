ZDA in Kitajska z dogovorom o znižanju carin za 90 dni

Ženeva, 12. maja - ZDA in Kitajska so dosegle dogovor o znižanju vzajemnih carin za 115 odstotnih točk za obdobje 90 dni, so danes povedali po pogovorih v Ženevi v Švici. Največji svetovni gospodarstvi sta tako stopili korak nazaj v trgovinski vojni, ki je zatresla finančne trge in okrepila strah o globalni recesiji, poročajo tuje tiskovne agencije.