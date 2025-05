Pregled - svet, 12. 5. (ponedeljek)

ŽENEVA - ZDA in Kitajska sta dosegli dogovor o znižanju vzajemnih carin za 115 odstotnih točk za obdobje 90 dni, so povedali po pogovorih v Švici. Največji svetovni gospodarstvi sta tako stopili korak nazaj v trgovinski vojni, ki je zatresla finančne trge in okrepila strah o globalni recesiji.

ANKARA - Delavska stranka Kurdistana (PKK) je naznanila, da se bo razpustila in po več kot 40 letih končala oboroženi upor proti Turčiji. Do napovedi prihaja nekaj več kot dva meseca po tem, ko je k razpustitvi PKK konec februarja pozval njen vodja in ustanovitelj Abdulah Öcalan. Odločitev so pozdravile turške oblasti.

RIM - Na območju Gaze zaradi izraelske blokade obstaja huda nevarnost lakote, piše v poročilu pobude IPC - lestvice integrirane klasifikacije faz prehranske varnosti. Da je celotno prebivalstvo enklave izpostavljeno humanitarni katastrofi, so v luči poročila IPC opozorile tudi nekatere agencije in programi Združenih narodov. Vsak peti prebivalec enklave je podvržen stradanju.

GAZA/WASHINGTON - Palestinsko islamistično gibanja Hamas je iz ujetništva izpustilo 21-letnega izraelskega vojaka Edana Alexandra, ki ima tudi ameriško državljanstvo. Gibanje ga je v mestu Han Junis predalo Rdečemu križu, ta pa ga je prepeljal v Izrael. Ameriški predsednik Donald Trump je izpustitev talca pozdravil, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa napovedal nadaljevanje napadov.

LONDON/BRUSELJ/KIJEV - Ministri več evropskih držav so na srečanju na Otoku vztrajali, da mora Rusija privoliti v 30-dnevno prekinitev ognja z Ukrajino, preden se lahko začnejo pogovori o končanju vojne. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je Rusiji zagrozila z novimi sankcijami, če ne bo kmalu doseženo premirje. Rusija je medtem nadaljevala napade v Ukrajini in sporočila, da ne pristaja na ultimate.

WASHINGTON/KIJEV - Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da razmišlja o poti v Turčijo, ko bo ta v četrtek predvidoma gostila neposredna pogajanja med Ukrajino in Rusijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je njegove besede pozdravil.

LONDON - Britanski premier Keir Starmer je obljubil strožjo vladno politiko priseljevanja in zagotovil, da bodo prevzeli nadzor nad britanskimi mejami, migracije v državo pa se bodo zmanjšale. V skladu z novimi načrti bodo med drugim morali ljudje živeti v Združenem kraljestvu deset let, preden bodo lahko zaprosili za britansko državljanstvo, kar je več kot sedanjih pet let. Zaostrili bodo tudi pravila o znanju angleškega jezika.

NEW DELHI/WASHINGTON - Indija se bo odločno odzvala na vsak prihodnji teroristični napad, je dejal indijski premier Narendra Modi, potem ko je New Delhi konec tedna po večdnevnih spopadih v Kašmirju sklenil premirje s sosednjim Pakistanom. Za tega si je zasluge pripisal ameriški predsednik Donald Trump.

VARŠAVA/MOSKVA - Poljske oblasti so ruske obveščevalne službe v nedeljo obtožile odgovornosti za požar, ki je lani uničil nakupovalni center v Varšavi. Nekateri domnevni storilci naj bi bili že v priporu. Poljska se je zaradi tega danes odločila umakniti dovoljenje za delovanje ruskega konzulata v Krakovu, na kar je Rusija napovedala odgovor.

MANILA - Na Filipinih je na vmesnih volitvah več kot 68 milijonov volivcev volilo nov 317-članski spodnji dom parlamenta, 12 od skupno 24 senatorjev zgornjega doma ter na tisoče predstavnikov regionalnih oblasti. Za župana mesta Davao je bil izvoljen nekdanji predsednik Rodrigo Duterte, ki je pridržan na Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC) v Haagu.

TIRANA - Po nedeljskih parlamentarnih volitvah v Albaniji kaže na zmago socialistov premierja Edija Rame. Po nekaj več kot 20 odstotkih preštetih glasov naj bi jim pripadlo več kot 53 odstotkov glasov, desnemu opozicijskemu zavezništvu pa nekaj manj kot 34 odstotkov. Volilna udeležba je bila 42-odstotna.

BANJALUKA - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik se je kljub nalogu za privedbo in neposredni prepovedi obrambnega ministra BiH Zukana Heleza udeležil slovesnosti v vojašnici Kozara. Sarajevo je razburila tudi prisotnost srbskega obrambnega ministra Bratislava Gašića, ki tako kot Dodik ni vstal med izvajanjem himne BiH.

BERLIN - Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in njegov kolega Jicak Hercog sta obeležila 60. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Izraelom in Nemčijo. Obeleževanje vzpostavitve odnosov se bo nadaljevalo v torek, ko bosta Hercog in Steinmeier v spremstvu svojih soprog skupaj odpotovala v Izrael.

BERLIN - Pri nemških socialdemokratih (SPD), ki so vstopili v vlado s konservativno unijo CDU/CSU, se obetajo menjave v vrhu stranke. Na kongresu SPD junija namreč dosedanja sopredsednica Saskia Esken ne bo več kandidirala za položaj, bo pa kandidatka predvidoma nova ministrica za delo Bärbel Bas. Ta je svojo namero kandidature javno sporočila na srečanju predsedstva stranke.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump naj bi od Katarja kmalu prejel luksuzno letalo Boeing 747-8, ki naj bi nato postalo predsedniško letalo Air Force One. Katar vztraja, da ne gre za darilo, temveč "predajo letala v začasno uporabo", in da ni še nič dogovorjeno. Demokrati v ZDA so zaradi darila ogorčeni.

PARIZ - Urad francoskega predsednika Emmanuela Macrona je zanikal ugibanja, da naj bi imel predsednik med obiskom v Ukrajini minuli konec tedna pri sebi kokain. Ugibanja so se pojavila na družbenih omrežjih, potem ko so Macrona posneli, ko je z mize vzel zmečkan bel predmet. Elizejska palača zagotavlja, da je šlo za papirnat robček.