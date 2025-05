Pregled - šport, 12. 5. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Slovenska rokometna reprezentanca bo v četrtkovem žrebu za evropsko prvenstvo 2026, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem na Danskem, Švedskem in Norveškem, v prvem bobnu. Tam so tudi reprezentance Francije, Danske, Švedske, Nemčije in Madžarske. Slovenski rokometaši so v nedeljo kvalifikacijski ciklus končali s 100-odstotnim izkupičkom. Žreb se bo v Herningu začel v četrtek ob 18. uri.

LJUBLJANA - Slovenske rokometašice ne bodo del letošnjega svetovnega prvenstva, ki bo potekalo v Nemčiji in na Nizozemskem. Mednarodna rokometna zveza je zadnje mesto s posebnim povabilom dodelila Hrvaški, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

PLZEN - Slovenski reprezentančni vezist Adrian Zeljković bo kariero nadaljeval v vrstah češkega nogometnega prvoligaša Viktorie iz Plzna, so danes potrdili na spletni strani kluba. Dvaindvajsetletni igralec je zadnji dve sezoni nosil dres slovaškega Spartaka iz Trnave.

STOCKHOLM - Hokejisti na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Stockholmu in Herningu so začeli 3. krog tekmovanja. Vrhunec je bil sosedski derbi v skupini A, kjer igra tudi Slovenija, med Finsko in Švedsko, ki ga je dobila slednja z 2:1. Pred tem je Avstrija po kazenskih strelih s 3:2 premagala Slovaško. V skupini B je v Herningu doslej stoodstotna ekipa ZDA izgubila proti Švici z 0:3, Češka pa je igrala proti Danski in jo zanesljivo premagala s 7:2.

DENVER - Košarkarji Oklahome City Thunder so sinoči v četrti tekmi drugega kroga končnice v ligi NBA premagali Denver Nuggets z 92:87 in skupni izid v zmagah v konferenčnem polfinalu na zahodu poravnali na 2:2. Na vzhodu so Indiana Pacers visoko s 129:109 premagali Cleveland Cavaliers in povedli s 3:1 v zmagah.

DALLAS - Hokejisti Dallas Stars so v tretji tekmi drugega kroga končnice severnoameriške lige NHL doma premagali Winnipeg Jets s 5:2 in v skupnem izidu v seriji na štiri zmage povedli z 2:1. V četrti tekmi konferenčnega polfinala na vzhodu pa so aktualni prvaki lige Florida Panthers z 2:0 premagali Toronto Maple Leafs in izid v seriji poravnali na 2:2.