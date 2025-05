Trump nad visoke cene zdravil v ZDA z izvršnim ukazom

Washington, 12. maja - Ameriški predsednik Donald Trump je danes uresničil nedeljsko napoved in podpisal izvršni ukaz, za katerega trdi, da bo poskrbel za znižanje cen določenih zdravil v ZDA za med 30 do 80 odstotkov. Ameriška farmacevtska podjetja so napovedala odločen sodni boj proti temu ukrepu.