Biden in Harris napovedala zgodovinsko znižanje cen nekaterih zdravil

Washington, 15. avgusta - Predsednik ZDA Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris sta danes napovedala zgodovinsko znižanje cen desetih zdravil za starejše. Dogovor s proizvajalci bo znižal ceno desetim zdravilom, med drugim za sladkorne bolnike, tiste s srčnim popuščanjem in za preprečevanje krvnih strdkov, so po poročanju tujih agencij sporočili v Beli hiši.