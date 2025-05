Reforma sodstva po vladno potrditev

piše Vanja Tekavec

Ljubljana, 14. maja - Vlada bo predvidoma v četrtek obravnavala sveženj predlogov sodne zakonodaje, ki med drugim predvideva optimizacijo mreže sodišč in uvedbo enovitega sodnika. V Sodnem svetu predloge reforme podpirajo, a poudarjajo, da ne rešujejo ključne težave, to so razlike v obremenjenosti sodnikov in sodišč na ravni države. Rešitev vidijo v mobilnosti sodnikov.