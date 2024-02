Ob odprtju sodnega leta predstavniki sodstva izpostavili pomembnost neodvisnosti sodstva

Ljubljana, 14. februarja - Najvišji predstavniki sodstva so na slovesnosti ob odprtju sodnega leta izpostavili pomembnost neodvisnosti sodstva in delitve oblasti. Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je dejal, da bi materialna neodvisnost sodnikov morala biti samoumevna, da bi sodstvo lahko delovalo nemoteno, skrbelo za svoj razvoj in dobro družbe.