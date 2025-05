Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester poudarki na vseživljenjskem izobraževanju

Ljubljana, 12. maja - Medicinske sestre so nepogrešljiv del zdravstvene oskrbe bolnikov, so na današnji novinarski konferenci ob mednarodnem dnevu medicinskih sester poudarili v UKC Ljubljana. Ob tem so izpostavili pomen znanja in vseživljenjskega izobraževanja za zaposlene v zdravstveni negi ter kadrovske izzive, s katerimi se soočajo.