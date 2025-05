Ob svetovnem dnevu boja proti astmi pozivi za večjo dostopnost zdravil

Ljubljana, 6. maja - Vsak prvi torek v maju na pobudo Globalne iniciative za astmo zaznamujemo svetovni dan boja proti astmi. Letošnji dan poteka pod geslom Naredimo inhalacijska zdravila dostopna za vse. To je namreč ključno za zmanjšanje svetovne umrljivosti zaradi astme, so ob današnjem dnevu poudarili v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije.