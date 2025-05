Danes nov pogovor pogajalcev EU in ZDA o carinah

Bruselj, 26. maja - Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski minister Howard Lutnick bosta danes nadaljevala pogovore o carinskem sporu med EU in ZDA, napovedujejo na Evropski komisiji. Pogovor glavnih pogajalcev bo sledil nedeljskemu telefonskemu pogovoru predsednice komisije Ursule von der Leyen in predsednika ZDA Donalda Trumpa.