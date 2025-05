V ZDA in Latinski Ameriki navdušeni nad izvolitvijo novega papeža Leona XIV.

New York, 9. maja - V ZDA in državah Latinske Amerike so v četrtek z navdušenjem pozdravili izvolitev 69-letnega ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta za naslednika papeža Frančiška na položaju voditelja katoliške cerkve. Novi papež Leon XIV. je bil rojen v Chicagu, ima pa tudi perujsko državljanstvo, saj je tam preživel več kot 20 let.