Iz sveta se vrstijo čestitke ob izvolitvi novega papeža

Bruselj/Berlin/Pariz/Rim/London/Kijev/Moskva/Lima, 8. maja - Iz sveta se vrstijo čestitke novemu papežu ob izvolitvi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen mu je zaželela, da bi ga vodila modrost in moč, sporočila o miru in upanju pa so med drugim izrazili v Berlinu, Parizu, Rimu in Madridu. Rusija in Izrael se medtem nadejata konstruktivnih in tesnejših vezi s Svetim sedežem.