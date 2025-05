Pregled - šport, 8. 5. (četrtek)

LJUBLJANA - Angleška kluba Tottenham in Manchester United sta se uvrstila v finale nogometne evropske lige. V današnjih povratnih polfinalnih tekmah je Tottenham na norveškem pri ekipi Bodö/Glimt zmagal z 2:0 in skupno 5:1, United pa je na domačem terenu premagal Athletic iz Bilbaa s 4:1, skupno pa napredoval s 7:1. Finale bo 21. maja v Bilbau.

LJUBLJANA - V finalu konferenčne lige bodo igrali nogometaši Chelsea in Betisa. Angleži so v polfinalu izločili Djurgarden, pri katerem Slovenca Nina Žuglja zaradi poškodbe tudi tokrat ni bilo v kadru, Španci pa so bili po podaljških boljši od Fiorentine, ki je v četrtfinalu premagala Celje.

LJUBLJANA - Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser, ki si je prejšnji teden vnovič izpahnil ramo, je moral prekiniti sezono. Kot so sporočili iz njegove ekipe Honda, je slovenski as že uspešno prestal operacijo poškodovane desne rame, tako da je sanj o novem naslovu zanj konec. Manjkal naj bi več tednov, a še razmišlja o vrnitvi v tej sezoni. To pomeni, da je Gajserjevih želja po novem naslovu zdaj konec, čeprav je v začetku sezone na treh dirkah zmagal in si v SP privozil skoraj 50 točk naskoka pred zasledovalci, tako da je vse kazalo na šesti naslov svetovnega prvaka za Slovenca.

PORTIMAO - Mednarodna smučarska zveza Fis ima te dni zasedanja tehničnih komitejev v portugalski Vilamouri. Na sestanku komiteja za smučarske skoke so med drugim potrdili koledarja za olimpijsko sezono. Finale ženske sezone bo tako kot že vrsto let moške na letalnici bratov Gorišek. Veliki finale sezone pa bo od 27. do 29. marca na letalnici bratov Gorišek v Planici. Prvič doslej bodo na finalu tudi skakalke imele tekmo na letalnici, ta bo na vrsti 28. marca.

LJUBLJANA - Vodstvo košarkarske lige Aba se je odzvalo na dogajanje na sinočnji tekmi v Ljubljani, ko so sodniki zaradi komentarjev ob igrišču iz dvorane Tivoli izgnali slovensko košarkarsko legendo, 87-letnega Iva Daneva. Športni direktor tekmovanja Milija Vojinović je zapisal, da mu je žal, da je prišlo do neljubega dogodka. Ivo Daneu je moral v drugem polčasu sinočnje druge tekme finala lige Aba 2 med Ilirijo in Bosno zapustiti dvorano, češ da je neprimerno komuniciral z enim od sodnikov. Kot je medijem po tekmi dejal Daneu, je sam sodniku zgolj pokazal, da so bili koraki, njegov kolega, ki je sedel zraven, pa je sodniku zabrusil, da je lopov. Sodniki so prekinili tekmo in zahtevali, da sta oba ob negodovanju občinstva zapustila takoimenovane sedeže za pomembneže tik ob igrišču.

OKLAHOMA CITY - Košarkarji Oklahoma City Thunderja so na drugi tekmi polfinala zahodne konference proti Denver Nuggets pred domačimi navijači slavili zmago s 149:106 in v boju na štiri zmage poravnali razmerje moči. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je v dresu Denverja tokrat dobil na voljo sedem minut, v tem času pa je dosegel dva skoka ter izgubil eno žogo.